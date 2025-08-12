بلاغات عن انقطاع للتيار الكهربائي بمناطق شمال العاصمة عمان

ويأتي هذا الانقطاع في ظل تسجيل الأردن خلال هذا الأسبوع أعلى حمل كهربائي في تاريخه.
بدورها قالت شركة الكهرباء الوطنية في تصريحات صحفية سابقة أن الزيادة غير المسبوقة في الطلب على الكهرباء أدت إلى ضغوط كبيرة على الشبكة الوطنية، مما أثر على استمرارية الخدمة في بعض المناطق بشكل مؤقت.
