الثلاثاء 2025-11-25 07:22 م
 

بلديات تستعد للظروف الجوية المتوقعة

امطار
امطار
 
الثلاثاء، 25-11-2025 04:14 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت عدد من البلديات رفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة.

ففي الكرك، واصلت كوادر البلدية تنفيذ حملاتها الميدانية في مختلف المناطق التابعة لها وشملت تنظيف مجاري تصريف المياه، وإزالة العوائق والطمم من الأودية والعبارات لضمان انسيابية المياه والحد من أي تجمعات قد تشكّل خطراً على المنازل والطرق، وتقليم الأشجار على الطرق الرئيسية.
كما أعلنت بلدية مؤاب الجديدة رفع جاهزيتها واستعداد كوادرها وآلياتها للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة، بما يضمن سلامة المواطنين واستمرارية الخدمات.


ودعت البلدية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر في حال حدوث منخفضات قوية، والابتعاد عن مناطق تجمع المياه ومجاري السيول، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو حالات طارئة على الأرقام (0796404649) (‏0795771425)‏.


وفي الزرقاء، أعلنت بلدية الأزرق الجديدة استعدادها للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة.


ودعا رئيس لجنة البلدية خالد البلوي المواطنين الى توخي الحيطة والحذر والإبلاغ عن اي ملاحظة او حالة طارئة تتعلق بالأمطار وتجمعات المياه في مجاري الأودية والسيول والتواصل مع البلدية عبر الرقم المخصّص 0771003773 عند الحاجة.

 
 
