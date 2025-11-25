بلديات تستعد للظروف الجوية المتوقعة

الوكيل الإخباري- أعلنت عدد من البلديات رفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة.

ففي الكرك، واصلت كوادر البلدية تنفيذ حملاتها الميدانية في مختلف المناطق التابعة لها وشملت تنظيف مجاري تصريف المياه، وإزالة العوائق والطمم من الأودية والعبارات لضمان انسيابية المياه والحد من أي تجمعات قد تشكّل خطراً على المنازل والطرق، وتقليم الأشجار على الطرق الرئيسية.

كما أعلنت بلدية مؤاب الجديدة رفع جاهزيتها واستعداد كوادرها وآلياتها للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة، بما يضمن سلامة المواطنين واستمرارية الخدمات.



ودعت البلدية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر في حال حدوث منخفضات قوية، والابتعاد عن مناطق تجمع المياه ومجاري السيول، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو حالات طارئة على الأرقام (0796404649) (‏0795771425)‏.



وفي الزرقاء، أعلنت بلدية الأزرق الجديدة استعدادها للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة.