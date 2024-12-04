بلدية الكرك تبدأ تجهيز بنية سوق الخضار الشعبي

الوكيل الإخباري- باشرت كوادر بلدية الكرك الكبرى، اليوم الثلاثاء، أعمال تجهيز البنية التحتية لمشروع سوق الخضار الشعبي الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية في قطاع الخدمات بالمدينة.

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وقال رئيس البلدية، المهندس محمد المعايطة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن السوق سيسهم في تقليل انتشار الباعة المتجولين في الشوارع العامة، ويوفر لهم مكانا مناسبا يحميهم من مخاطر الطرقات والظروف الجوية، مع تجهيز البنية التحتية الكاملة.



وأضاف أن المشروع الذي يُنفذ بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية - مشروع دعم البلديات، صُمم لتلبية احتياجات المواطنين والتجار، ما يضمن بيئة عمل مريحة وعصرية، مشيرا إلى أن البلدية تعمل أيضا على تطوير المسلخ البلدي وسوق المواشي وفق أحدث المعايير الصحية والفنية، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.