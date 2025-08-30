3 وفيات بانقلاب قطار في مصر

وقالت الوزارة في بيان، إن قطارا قادما من مرسى مطروح إلى الإسكندرية تعرض للانقلاب ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 54 آخرين .
