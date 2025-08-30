"مياهنا" تسيطر على تغيير طفيف بنوعية المياه في السلط

الوكيل الإخباري- سيطرت شركة مياه الأردن"مياهنا"، على تغيير طفيف في نوعية مياه الشرب بعدد محدود من الوصلات بدخلة في إسكان المغاريب بالسلط ، مساء أمس الجمعة.

وقالت في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للشركة اليوم السبت، إنها نفذت مسحا شاملا لمنطقة الشكوى، إذ عزلتها وفصلت عددا من الوصلات المنزلية، مؤكدة أن جميع الإجراءات التصويبية تتخذ بالتنسيق مع المختصين في سلطة المياه ووزارة الصحة.