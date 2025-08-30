"مياهنا" تسيطر على تغيير طفيف بنوعية المياه في السلط

وقالت في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للشركة اليوم السبت، إنها نفذت مسحا شاملا لمنطقة الشكوى، إذ عزلتها وفصلت عددا من الوصلات المنزلية، مؤكدة أن جميع الإجراءات التصويبية تتخذ بالتنسيق مع المختصين في سلطة المياه ووزارة الصحة.
وأشارت "مياهنا" إلى أنها زودت المواطنين في المنطقة بالمياه بواسطة صهاريج الشركة.
