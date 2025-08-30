السبت 2025-08-30 05:55 م
 

"مياهنا" تسيطر على تغيير طفيف بنوعية المياه في السلط

وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن
وزارة المياه
 
السبت، 30-08-2025 05:37 م

الوكيل الإخباري-    سيطرت شركة مياه الأردن"مياهنا"، على تغيير طفيف في نوعية مياه الشرب بعدد محدود من الوصلات بدخلة في إسكان المغاريب بالسلط ، مساء أمس الجمعة.

وقالت في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للشركة اليوم السبت، إنها نفذت مسحا شاملا لمنطقة الشكوى، إذ عزلتها وفصلت عددا من الوصلات المنزلية، مؤكدة أن جميع الإجراءات التصويبية تتخذ بالتنسيق مع المختصين في سلطة المياه ووزارة الصحة.


وأشارت "مياهنا" إلى أنها زودت المواطنين في المنطقة بالمياه بواسطة صهاريج الشركة.

 
 
