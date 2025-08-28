الشرع يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

وجاء في المرسوم رقم 149 لعام 2025: "بناءً على أحكام الإعلان الدستوري وعلى مرسوم إحداث الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رقم 20 لعام 2025، المادة (1): تشكّل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية من السيدات والسادة التالية: أحمد سيفو السيفو وجمانة رياض سيف وحسن محمد جبران وياسمين علي مشعان ومحمد خير محمد أيوب ومحمد إبراهيم الدغيم وأحمد محمد حزرومة ورند مروان صباغ وفتاة محمد صقر وتركي عبد العزيز عبد الحميد ورديف مصطفى أنور".
وبحسب المادة الثانية من المرسوم، "يباشر أعضاء الهيئة مهامهم بإشراف رئيسها فور تبلّغهم هذا المرسوم، ويتم توزيع المهام بينهم وفق النظام الداخلي الناظم لعمل الهيئة"، وينشر المرسوم، ويُعد نافذًا من تاريخ صدوره وفقًا للمادة الثالثة منه.
روسيا اليوم
-
