الخميس 2025-08-28 11:33 م
 

الشرع يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

الشرع يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية
الشرع يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية
 
الخميس، 28-08-2025 11:03 م
الوكيل الإخباري-   أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس، مرسومًا رئاسيًا يقضي بتشكيل لجنة "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، ونائبته زهرة نجيب البرازي.اضافة اعلان


وجاء في المرسوم رقم 149 لعام 2025: "بناءً على أحكام الإعلان الدستوري وعلى مرسوم إحداث الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رقم 20 لعام 2025، المادة (1): تشكّل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية من السيدات والسادة التالية: أحمد سيفو السيفو وجمانة رياض سيف وحسن محمد جبران وياسمين علي مشعان ومحمد خير محمد أيوب ومحمد إبراهيم الدغيم وأحمد محمد حزرومة ورند مروان صباغ وفتاة محمد صقر وتركي عبد العزيز عبد الحميد ورديف مصطفى أنور".

وبحسب المادة الثانية من المرسوم، "يباشر أعضاء الهيئة مهامهم بإشراف رئيسها فور تبلّغهم هذا المرسوم، ويتم توزيع المهام بينهم وفق النظام الداخلي الناظم لعمل الهيئة"، وينشر المرسوم، ويُعد نافذًا من تاريخ صدوره وفقًا للمادة الثالثة منه.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

فلسطين مصر وقطر يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

الشرع يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

عربي ودولي الشرع يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

ل

فلسطين الصحفيون الفلسطينيون يحذرون من تحريض الإعلام الإسرائيلي على استهدافهم

وزارة البيئة تطلق حملة لتعزيز النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

أخبار محلية وزارة البيئة تطلق حملة لتعزيز النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

ا

أخبار محلية الزرقاء: انطلاق مهرجان الثقافة والفنون في دورته الثانية

تأكيد على وحدة سوريا وسيادتها في لقاء رئاسي مع رئيس المخابرات العراقية

عربي ودولي تأكيد على وحدة سوريا وسيادتها في لقاء رئاسي مع رئيس المخابرات العراقية

مجلس الأمن يمدد ولاية القوة الأممية في لبنان لنهاية العام القادم

عربي ودولي مجلس الأمن يمدد ولاية القوة الأممية في لبنان لنهاية العام القادم

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية تشرين الثاني المقبل

أسواق ومال روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية تشرين الثاني المقبل



 
 





الأكثر مشاهدة