تنويه هام بشأن خفض قيمة فاتورة الكهرباء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أن بعض الأجهزة الكهربائية التي تبقى موصولة بالكهرباء حتى عند عدم استخدامها، مثل الشواحن، والتلفزيونات، وأجهزة المايكروويف، تستهلك كهرباء دون أن يشعر بها المستخدم.

