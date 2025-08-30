طرح طوابع تذكارية عن مواقع أردنية مدرجة ضمن التراث العالمي

الوكيل الإخباري- طرح شركة البريد الأردني إصدارًا جديدًا من الطوابع التذكارية للعام الحالي بعنوان: "مواقع أردنية مدرجة ضمن التراث العالمي".

اضافة اعلان



وقالت الشركة في بيان، اليوم السبت، إن الإصدار يتكون من 6 طوابع، قيمة الواحد منها 25 قرشًا، وبطاقة قيمتها 50 قرشًا، إضافة إلى مغلف "اليوم الأول للإصدار" مع مجموعة طوابع ملصقة على الغلاف بقيمة 250 قرشًا، وبوست كارد بـ25 قرشًا، ومطوية تذكارية تحتوي على طوابع لمواقع أردنية مدرجة ضمن التراث العالمي بقيمة 5 دنانير.