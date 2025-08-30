السبت 2025-08-30 05:55 م
 

طرح طوابع تذكارية عن مواقع أردنية مدرجة ضمن التراث العالمي

البريد الأردني
شركة البريد الأردني
 
السبت، 30-08-2025 05:43 م

الوكيل الإخباري-   طرح شركة البريد الأردني  إصدارًا جديدًا من الطوابع التذكارية للعام الحالي بعنوان: "مواقع أردنية مدرجة ضمن التراث العالمي".

اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان، اليوم السبت، إن الإصدار يتكون من 6 طوابع، قيمة الواحد منها 25 قرشًا، وبطاقة قيمتها 50 قرشًا، إضافة إلى مغلف "اليوم الأول للإصدار" مع مجموعة طوابع ملصقة على الغلاف بقيمة 250 قرشًا، وبوست كارد بـ25 قرشًا، ومطوية تذكارية تحتوي على طوابع لمواقع أردنية مدرجة ضمن التراث العالمي بقيمة 5 دنانير.

 

وبيّنت أن هذا الإصدار يهدف إلى التوعية بأهمية التراث الأردني، والتعريف بالمواقع التراثية، وتعزيز الفخر الوطني والهوية الثقافية، وتشجيع السياحة الثقافية، وتحفيز جهود الحماية والصون، ودعم السياسات الثقافية والتنموية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جامعة جدارا

أخبار محلية جامعة جدارا تطلق تعاونًا بحثيًا مع "سيدني" الأسترالية

البريد الأردني

أخبار محلية طرح طوابع تذكارية عن مواقع أردنية مدرجة ضمن التراث العالمي

وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن

أخبار محلية "مياهنا" تسيطر على تغيير طفيف بنوعية المياه في السلط

"عمان لحوارات المستقبل" تعلن خارطة طريق لتعزيز حماية الأردن

أخبار محلية "عمان لحوارات المستقبل" تعلن خارطة طريق لتعزيز حماية الأردن

مسلحون مؤيدون لجماعة الحوثي في صنعاء

عربي ودولي الحوثيون: استشهاد رئيس وزراء صنعاء أحمد الرهوي

تصاعد دخان خلال غارة إسرائيلية على قطاع غزة

فلسطين 66 شهيدا في غزة منهم 10 نتيجة المجاعة

فريق صحيفة "الغد" يتوج بلقب "بطولة نقابة الصحفيين"

أخبار محلية إدراج 15 قطعة أرض في الغباوي ضمن خطة استثمارات نقابة الصحفيين المستقبلية

قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله



 
 





الأكثر مشاهدة