السبت 2025-08-30 05:55 م
 

قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله

قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله
ارشيفية
 
السبت، 30-08-2025 04:24 م
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر للجزيرة باقتحام قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله في الضفة الغربية.اضافة اعلان


ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياته في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا وإصابة نحو 7 آلاف، إلى جانب اعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق إحصاءات فلسطينية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

جامعة جدارا

أخبار محلية جامعة جدارا تطلق تعاونًا بحثيًا مع "سيدني" الأسترالية

البريد الأردني

أخبار محلية طرح طوابع تذكارية عن مواقع أردنية مدرجة ضمن التراث العالمي

وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن

أخبار محلية "مياهنا" تسيطر على تغيير طفيف بنوعية المياه في السلط

"عمان لحوارات المستقبل" تعلن خارطة طريق لتعزيز حماية الأردن

أخبار محلية "عمان لحوارات المستقبل" تعلن خارطة طريق لتعزيز حماية الأردن

مسلحون مؤيدون لجماعة الحوثي في صنعاء

عربي ودولي الحوثيون: استشهاد رئيس وزراء صنعاء أحمد الرهوي

تصاعد دخان خلال غارة إسرائيلية على قطاع غزة

فلسطين 66 شهيدا في غزة منهم 10 نتيجة المجاعة

فريق صحيفة "الغد" يتوج بلقب "بطولة نقابة الصحفيين"

أخبار محلية إدراج 15 قطعة أرض في الغباوي ضمن خطة استثمارات نقابة الصحفيين المستقبلية

قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله



 
 





الأكثر مشاهدة