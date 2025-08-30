قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله

04:24 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744150 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر للجزيرة باقتحام قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله في الضفة الغربية. اضافة اعلان





ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياته في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا وإصابة نحو 7 آلاف، إلى جانب اعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق إحصاءات فلسطينية.