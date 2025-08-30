السبت 2025-08-30 08:40 م
 

إرادة ملكية بتعيين سائد الردايدة سفيرا لدى سنغافورة وخالد القاضي لدى هولندا

إرادة ملكية
ارادة ملكية
 
السبت، 30-08-2025 06:04 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية السفير من ملاك وزارة الخارجية سائد الردايدة، ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية سنغافورة.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية  بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية السفير من ملاك وزارة الخارجية خالد نايف القاضي، ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الاردنية الهاشمية لدى مملكة هولندا.

 


