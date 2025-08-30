إرادة ملكية بتعيين سائد الردايدة سفيرا لدى سنغافورة وخالد القاضي لدى هولندا

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية السفير من ملاك وزارة الخارجية خالد نايف القاضي، ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الاردنية الهاشمية لدى مملكة هولندا.
-
أخبار متعلقة
-
الحملة الأردنية والهيئة الخيرية توزعان 700 طرد غذائي شمال غزة وجنوبها
-
المصري يتفقد بلديات الأغوار الوسطى
-
الحكومة تنشر تعليمات وضع العلم الأردني لكل مالك عقار
-
أمسية للفرقة الهاشمية ضمن مهرجان "شبيب"
-
صدور قرار تفويض رئيسي مجلس إدارة "بترا" و"التلفزيون الأردني" بصلاحيات وزير الاتصال الحكومي
-
البترا تستضيف ختام فعاليات مهرجان صيف الأردن
-
إرادة ملكية بتعيين الزيود مفوضًا في مستقلة الانتخاب
-
موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء