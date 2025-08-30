الصليب الأحمر الدولي: من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لسكان مدينة غزة

01:58 م

الوكيل الإخباري- نددت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، السبت، بخطط إسرائيل لإخلاء مدينة غزة من سكانها؛ تمهيدا للسيطرة العسكرية عليها، مؤكدة أنه من المستحيل تنفيذ عملية إجلاء جماعية بصورة آمنة.





وقالت سبولياريتش في بيان: "من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لـ(سكان) مدينة غزة بطريقة آمنة وكريمة في ظل الظروف الحالية" واصفة خطط الإجلاء بأنها "ليست غير قابلة للتنفيذ فحسب، بل لا يمكن فهمها".