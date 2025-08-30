الصليب الأحمر الدولي: من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لسكان مدينة غزة

وقالت سبولياريتش في بيان: "من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لـ(سكان) مدينة غزة بطريقة آمنة وكريمة في ظل الظروف الحالية" واصفة خطط الإجلاء بأنها "ليست غير قابلة للتنفيذ فحسب، بل لا يمكن فهمها".
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 7 جنود بانفجار عبوة بناقلة جند مدرعة
-
10 شهداء في غزة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم 3 أطفال خلال 24 ساعة
-
22 شهيدا بينهم 5 من منتظري المساعدات بقصف الاحتلال مناطق في غزة
-
الاحتلال الإسرائيلي يكثف عدوانه على أحياء مدينة غزة بقصف جوي ومدفعي
-
تحذير أممي من الهجوم الإسرائيلي على غزة
-
اشتباكات وجها لوجه بين المقاومة والاحتلال بحي الزيتون
-
ترجيحات إسرائيلية بأسر 4 جنود في كمين حي الزيتون
-
تجدد الاشتباكات بين المقاومة والجيش الإسرائيلي في حي الزيتون