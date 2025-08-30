جامعة جدارا تطلق تعاونًا بحثيًا مع "سيدني" الأسترالية

الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة جدارا اليوم السبت، عن انطلاق تعاون بحثي متميز مع جامعة سيدني الأسترالية، التي تأسست عام 1850 وتحتل المرتبة 25 عالميا وفق تصنيف "كيو أس" لعام 2026، باعتبارها من الجامعات الرائدة في البحث العلمي على مستوى العالم.

ويشتمل المشروع البحثي الجديد على الإشراف المشترك لأطروحات الماجستير والدكتوراه، بمشاركة نائب رئيس الجامعة الدكتورة إيمان البشيتي، إلى جانب نخبة من الباحثين المتخصصين من كلية الصحة والطب في جامعة سيدني، ومنهم البروفيسورة جوانا هارنيت، والدكتورة بيتي شعار، والدكتورة كارولينا أونغ.