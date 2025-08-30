جامعة جدارا تطلق تعاونًا بحثيًا مع "سيدني" الأسترالية

ويشتمل المشروع البحثي الجديد على الإشراف المشترك لأطروحات الماجستير والدكتوراه، بمشاركة نائب رئيس الجامعة الدكتورة إيمان البشيتي، إلى جانب نخبة من الباحثين المتخصصين من كلية الصحة والطب في جامعة سيدني، ومنهم البروفيسورة جوانا هارنيت، والدكتورة بيتي شعار، والدكتورة كارولينا أونغ.
ويركز البحث على استخدامات الطب التكميلي والتقليدي وتداخلها مع ممارسة الصيدلة في الأردن وأستراليا، بمشاركة الطالبين نور القضاة وثائر عطا من جامعة جدارا.
