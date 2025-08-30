66 شهيدا في غزة منهم 10 نتيجة المجاعة

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 63371 شهيدا و159835 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023.
