66 شهيدا في غزة منهم 10 نتيجة المجاعة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، استشهاد 66 فلسطينيا وإصابة 345 آخرين خلال الساعات الـ24 الأخيرة، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 63371 شهيدا و159835 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023.