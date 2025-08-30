السبت 2025-08-30 05:55 م
 

66 شهيدا في غزة منهم 10 نتيجة المجاعة

تصاعد دخان خلال غارة إسرائيلية على قطاع غزة
غزة
 
السبت، 30-08-2025 05:05 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، استشهاد 66 فلسطينيا وإصابة 345 آخرين خلال الساعات الـ24 الأخيرة، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 63371 شهيدا و159835 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023.

 

وبينت الوزارة أنها سجّلت خلال الساعات الـ24 الماضية 10 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم 3 أطفال. 

 
 
