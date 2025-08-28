الخلايلة يعلن قرب تسليم وحدات سكنية جديدة للأسر الفقيرة .. تفاصيل

06:58 م

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، ملتقى الوعظ والإرشاد، واليوم الخيري والطبي المجاني، الذي نظمته الوزارة في بلدة الدفيانة في لواء البادية الشمالية بمحافظة المفرق. اضافة اعلان





وأعلن الخلايلة لدى زيارته مشروع إسكان الأسر الفقيرة في منطقة المكيفتة، عن قرب توزيع الوحدات السكنية البالغ عددها 10 وحدات سكنية على مستحقيها ممن تنطبق عليهم الشروط، لافتًا إلى أن برنامج إسكان الأسر الفقيرة الذي أطلقه صندوق الزكاة التابع للوزارة يأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بخدمة الأسر المحتاجة والفقيرة، وتعزيز الجوانب الاجتماعية والإنتاجية والتنموية في مناطق جيوب الفقر.



وأكد أهمية ملتقيات الوعظ والإرشاد في تبادل الخبرات العلمية والعملية لإيصال رسالة الوزارة في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ونشر رسالة الإسلام السمحة والخطاب الوسطي المعتدل الذي يخدم الدين والوطن.



واستمع الوزير لمطالب واحتياجات أهالي المنطقة في قطاع الأوقاف، موجهًا بدراسة احتياجات الأسر الفقيرة والمحتاجة فيما يتعلق بالمشاريع التأهيلية وترميم المنازل وبناء المساكن، وتقديم المساعدات وكفالة الأيتام.



ووزّع الخلايلة 500 قسيمة شرائية على أسر فقيرة بالمنطقة، بقيمة 30 دينارًا لكل قسيمة، ومساعدات نقدية لـ50 يتيمًا و50 طالبًا، بواقع 100 دينار لكل منهم، إلى جانب 500 طرد غذائي.



كما افتتح اليوم الطبي المجاني الذي أقامه مستشفى المقاصد الخيرية، وتم خلاله تقديم الرعاية الصحية والعلاجات لأهالي المنطقة.



وتتقاضى 206 أسر فقيرة في لواء البادية الشمالية رواتب شهرية من صندوق الزكاة، منها 27 أسرة في قضاء صبحا والدفيانة، إضافة إلى كفالة 97 يتيمًا، و8 مشاريع تأهيلية، وترميم 7 منازل في اللواء.



وأشار مدير أوقاف البادية الشمالية الدكتور خلف أبو سماحة إلى جهود الوزارة وبرامج صندوق الزكاة لمساعدة المحتاجين، لافتًا إلى وجود 340 مسجدًا و13 دارًا للقرآن الكريم في لواء البادية الشمالية.



بدوره، أشاد العين السابق طلال الماضي، في كلمة المجتمع المحلي، بجهود الوزارة في تقديم الإسلام بصورته الناصعة بحسب ما شددت عليه رسالة عمان، مستعرضًا احتياجات مساجد الدفيانة من أئمة ومؤذنين.



وحضر الافتتاح محافظ المفرق فراس أبو الغنم، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومساعد أمين عام وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي/ مدير الوعظ والإرشاد الدكتور إسماعيل الخطبا، وعدد من وجهاء وأهالي المنطقة.

