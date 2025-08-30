البترا تستضيف ختام فعاليات مهرجان صيف الأردن

وانطلقت الفعاليات ببرنامج ترفيهي للأطفال تضمن الرسم على الوجوه وبازارات تراثية وفقرات فلكلورية، أضفت أجواء مبهجة للعائلات والأطفال، كما شهدت الأمسية عروضاً فنية وغنائية، أحيتها فرقة تراث معان وفرقة تراث الرمثا التي جسدت تنوع الغناء والفنون الأردنية.
واختتمت الأمسية بحفل غنائي لفرقة جيتاناي وسط تفاعل كبير من الحضور الذي استمتع بالأجواء الفنية والثقافية المميزة
-
أخبار متعلقة
-
نقيب الصحفيين: إدراج أراض تابعة للنقابة في منطقة طبربور للاستثمار
-
الحملة الأردنية والهيئة الخيرية توزعان 700 طرد غذائي شمال غزة وجنوبها
-
المصري يتفقد بلديات الأغوار الوسطى
-
الحكومة تنشر تعليمات وضع العلم الأردني لكل مالك عقار
-
أمسية للفرقة الهاشمية ضمن مهرجان "شبيب"
-
صدور قرار تفويض رئيسي مجلس إدارة "بترا" و"التلفزيون الأردني" بصلاحيات وزير الاتصال الحكومي
-
إرادة ملكية بتعيين الزيود مفوضًا في مستقلة الانتخاب
-
موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء