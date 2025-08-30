البترا تستضيف ختام فعاليات مهرجان صيف الأردن

الوكيل الإخباري- استضافت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي مساء أمس الجمعة، ختام فعاليات مهرجان صيف الأردن 2025 وسط حضور جماهيري واسع من الأهالي والزوار.



وانطلقت الفعاليات ببرنامج ترفيهي للأطفال تضمن الرسم على الوجوه وبازارات تراثية وفقرات فلكلورية، أضفت أجواء مبهجة للعائلات والأطفال، كما شهدت الأمسية عروضاً فنية وغنائية، أحيتها فرقة تراث معان وفرقة تراث الرمثا التي جسدت تنوع الغناء والفنون الأردنية.

