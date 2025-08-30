السبت 2025-08-30 08:41 م
 

البترا تستضيف ختام فعاليات مهرجان صيف الأردن

سلطة إقليم البترا التنموي السياحي
سلطة إقليم البترا
 
السبت، 30-08-2025 06:42 م

الوكيل الإخباري-    استضافت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي مساء أمس الجمعة، ختام فعاليات مهرجان صيف الأردن 2025 وسط حضور جماهيري واسع من الأهالي والزوار.

وانطلقت الفعاليات ببرنامج ترفيهي للأطفال تضمن الرسم على الوجوه وبازارات تراثية وفقرات فلكلورية، أضفت أجواء مبهجة للعائلات والأطفال، كما شهدت الأمسية عروضاً فنية وغنائية، أحيتها فرقة تراث معان وفرقة تراث الرمثا التي جسدت تنوع الغناء والفنون الأردنية.

واختتمت الأمسية بحفل غنائي لفرقة جيتاناي وسط تفاعل كبير من الحضور الذي استمتع بالأجواء الفنية والثقافية المميزة

 
 
