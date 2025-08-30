ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين 69.80 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 67.60 لجهة الشراء.
فيما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 79.80 و 62.20 و 47.10 دينار على التوالي.
