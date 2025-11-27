الخميس 2025-11-27 09:13 م

بلدية بني عبيد تدعو تجار منطقة الصريح لتصويب أوضاعهم

الخميس، 27-11-2025 07:40 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت بلدية بني عبيد، اليوم الخميس، عن إطلاق حملة تنظيم وتصويب شاملة للمحال التجارية بمنطقة الصريح؛ لإزالة التعديات على الشارع العام وتصويب أوضاع المحال غير المرخصة.اضافة اعلان


وقالت رئيسة بلدية بني عبيد المهندسة منار ردايدة إن تنظيم الحملة جاء استجابةً للمناشدات المستمرة من الأهالي وحرصًا على المصلحة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

وأضافت أن هذا التوجه ينطلق من مسؤولية البلدية في الحفاظ على النظام العام وتأكيد حق الأهالي في طرق نظيفة وآمنة ومنظمة، وصورة بني عبيد التي نعتز بها جميعًا.

وأشارت إلى أن الجهات المختصة في البلدية رصدت خلال الفترة الماضية عددًا من المخالفات الجوهرية التي تسببت في إعاقة الحركة وتشويه المنظر الحضاري في طرق الصريح، إضافة إلى عدم ترخيص بعض المحال التجارية أو تأخير استكمال إجراءات الترخيص اللازمة والتعدي على الأرصفة بوضع البضائع والإشغالات، مما يعيق حركة المشاة والاصطفاف المزدوج والعشوائي لبعض المركبات، الأمر الذي يؤدي إلى ازدحام شديد وتعطيل حركة السير ومصالح المواطنين.

ودعت الردايدة أصحاب المحال لتصويب أوضاعهم، حيث أعلنت البلدية عن مهلة رسمية لأسبوع تبدأ من يوم السبت المقبل التاسع والعشرين من الشهر الحالي، وخلال هذه المهلة سيطلب من الجميع استكمال إجراءات الترخيص للمحال غير المرخصة وإزالة جميع التعديات والإشغالات من على الأرصفة.

وأكدت أن البلدية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة دون أي تهاون أو استثناء بحق المخالفين فور انتهاء المهلة المحددة، حفاظًا على المصلحة العامة، ولضمان أن تكون طرق لواء بني عبيد نموذجًا في النظام والترتيب، داعية جميع أصحاب المحال والمواطنين للتعاون والالتزام وتطبيق القانون.
 
 


