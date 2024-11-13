بيان صادر عن السفارة الأردنية في العراق حول مواجهة النشامى وأسود الرافدين

وأوضحت السفارة في بيان صدر عنها صباح اليوم الأربعاء: انه بإمكان الجماهير الأردنية حجز تذكرة حضور مباراة منتخبنا امام العراق، وانه عند اتمام عملية الدفع ستصلك جميع التفاصيل عبر بريدك الإلكتروني وسيتم إستلامها "ورقياً" في البصرة بالعراق.
وخاطبت السفارة الجماهير الأردنية الراغبة بحضور مباراة المنتخب الوطني، بأن هنالك سياسة جديدة في بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني الاردني وشقيقه العراقي، من خلال تزويد حامل كل تذكرة بـ(سوار) حول معصم اليد حتى يكون الدخول إنسيابي الى ملعب البصرة الدولي وحسب لون (السوار).
رابط شراء التذاكر:
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