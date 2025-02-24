تجارة الزرقاء تنفذ مبادرة خدمية في قضاء الأزرق

الوكيل الإخباري- نفذت غرفة تجارة محافظة الزرقاء اليوم الاثنين، مبادرتها الخدمية في قضاء الازرق

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بهدف تسهيل إجراءات تقديم خدمات تجديد الاشتراكات لمنتسبي الغرفة من تجار القضاء، وتستمر حتى بعد غد الأربعاء.



وأكد رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم في تصريح صحفي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة الغرفة الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة للتجار وتخفيف الأعباء عنهم، خاصة في المناطق البعيدة عن مركز المدينة.