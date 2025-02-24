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تجارة الزرقاء تنفذ مبادرة خدمية في قضاء الأزرق

الزرقاء
الزرقاء
الإثنين، 24-02-2025 01:19 م

الوكيل الإخباري-   نفذت غرفة تجارة محافظة الزرقاء اليوم الاثنين، مبادرتها الخدمية في قضاء الازرق

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 بهدف تسهيل إجراءات تقديم خدمات تجديد الاشتراكات لمنتسبي الغرفة من تجار القضاء، وتستمر حتى بعد غد الأربعاء.


وأكد رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم في تصريح صحفي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة الغرفة الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة للتجار وتخفيف الأعباء عنهم، خاصة في المناطق البعيدة عن مركز المدينة.


وأضاف أن المبادرة تهدف أيضا إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المنتسبين، ما يسهم في دعم استمرارية أعمالهم دون تعطيل، مشيرا الى أن وجود موظفي غرفة التجارة في بلدية الأزرق يعكس حرصها على تعزيز التواصل المباشر مع التجار وتقديم الدعم اللازم لهم في مواقعهم، ما يعزز بيئة العمل التجاري في المنطقة.

 
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