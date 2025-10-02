افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 بمشاركة دور نشر أردنية

الوكيل الإخباري- افتتح في العاصمة السعودية الرياض اليوم معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت شعار "الرياض تقرأ" بمشاركة دور نشر أردنية.

ويستمر المعرض حتى الحادي عشر من الشهر الحالي، بمشاركة أكثر من 2000 دار نشر ووكالة محلية وعالمية تمثل أكثر من 25 دولة، إلى جانب هيئات ومؤسسات ثقافية سعودية وعربية ودولية.



ويُعد المعرض منصة رئيسة للناشرين والتبادل الفكري والثقافي، وملتقى للأدباء والمفكرين وصنّاع الثقافة والمعرفة وعشّاق الكتاب من داخل المملكة وخارجها.



وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل إن المعرض يُعد أكبر تظاهرة ثقافية وفكرية في المنطقة، تجسد منذ عقود الإرث الثقافي للمملكة، وتكرّس ريادتها في صناعة الثقافة وتصدير المعرفة.



وبيّن الواصل أن نسخة هذا العام تشهد تطورات جديدة جاءت في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير هذا الحدث وفتح آفاق ومجالات تعزز شمولية ما يقدمه لقطاعات الأدب والنشر والترجمة محليًا وعربيًا.



وأضاف أن زوار المعرض سيكونون على موعد مع تجربة معرفية وثقافية مميزة ومتنوعة، من خلال برنامج ثري يضم أكثر من 200 فعالية تناسب جميع الأعمار، وتشمل ندوات وجلسات حوارية، ومحاضرات وأمسيات شعرية، وورشات عمل تناقش موضوعات متعددة بمشاركة نخبة من الأدباء والمفكرين والمثقفين من السعودية والدول العربية والعالم.