افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 بمشاركة دور نشر أردنية

ويُعد المعرض منصة رئيسة للناشرين والتبادل الفكري والثقافي، وملتقى للأدباء والمفكرين وصنّاع الثقافة والمعرفة وعشّاق الكتاب من داخل المملكة وخارجها.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل إن المعرض يُعد أكبر تظاهرة ثقافية وفكرية في المنطقة، تجسد منذ عقود الإرث الثقافي للمملكة، وتكرّس ريادتها في صناعة الثقافة وتصدير المعرفة.
وبيّن الواصل أن نسخة هذا العام تشهد تطورات جديدة جاءت في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير هذا الحدث وفتح آفاق ومجالات تعزز شمولية ما يقدمه لقطاعات الأدب والنشر والترجمة محليًا وعربيًا.
وأضاف أن زوار المعرض سيكونون على موعد مع تجربة معرفية وثقافية مميزة ومتنوعة، من خلال برنامج ثري يضم أكثر من 200 فعالية تناسب جميع الأعمار، وتشمل ندوات وجلسات حوارية، ومحاضرات وأمسيات شعرية، وورشات عمل تناقش موضوعات متعددة بمشاركة نخبة من الأدباء والمفكرين والمثقفين من السعودية والدول العربية والعالم.
ويُعد معرض الرياض الدولي للكتاب أبرز حدث ثقافي في المملكة وخارجها، ومنصة جامعة لصنّاع الأدب والنشر والترجمة من مؤسسات ودور نشر محلية ودولية، وللقراء والمهتمين بالشأن الثقافي ومجالات المعرفة.
