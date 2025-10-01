ارتفاع قياسي لأسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

وبحسب التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ارتفعت أسعار الذهب، ليصل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 –الأكثر طلبًا من قبل المواطنين– إلى 79.40 دينارًا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 76.40 دينارًا لغايات الشراء.
كما ارتفعت أسعار بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14، لغايات الشراء من محالّ الصاغة، لتصل إلى 91.00 و70.30 و53.4 دينارًا على الترتيب.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء
-
ارتفاع عدد الشركات المسجلة في الأردن
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثالثة في الأردن
-
البنك المركزي: ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 36.4%
-
الصين تضع قيوداً جديدة على تصدير السيارات.. وانعكاساتها على السوق الأردني
-
الحكومة تعلن الاسعار الجديدة للمحروقات
-
6.7 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية