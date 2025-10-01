ارتفاع قياسي لأسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأربعاء، لتواصل تسجيل أرقام قياسية جديدة، لتصل إلى أعلى مستوى لها في تاريخ الأردن.

وبحسب التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ارتفعت أسعار الذهب، ليصل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 –الأكثر طلبًا من قبل المواطنين– إلى 79.40 دينارًا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 76.40 دينارًا لغايات الشراء.



كما ارتفعت أسعار بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14، لغايات الشراء من محالّ الصاغة، لتصل إلى 91.00 و70.30 و53.4 دينارًا على الترتيب.