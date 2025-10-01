الأربعاء 2025-10-01 01:27 م
 

ارتفاع قياسي لأسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

ارتفاع قياسي لأسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة المسائية
الذهب
 
الأربعاء، 01-10-2025 12:19 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأربعاء، لتواصل تسجيل أرقام قياسية جديدة، لتصل إلى أعلى مستوى لها في تاريخ الأردن.

اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ارتفعت أسعار الذهب، ليصل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 –الأكثر طلبًا من قبل المواطنين– إلى 79.40 دينارًا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 76.40 دينارًا لغايات الشراء.


كما ارتفعت أسعار بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14، لغايات الشراء من محالّ الصاغة، لتصل إلى 91.00 و70.30 و53.4 دينارًا على الترتيب.

 


Image1_1020251121812587807919.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تت

طب وصحة قبل النوبات القلبية والسكتات.. هذا ما يحصل

5

طب وصحة الصداقة.. وصفة سحرية لإطالة العمر وحماية الصحة

طفلة فلسطينية تعاني من التجويع نتيجة نقص التغذية في غزة

فلسطين 455 شهيدًا في قطاع غزة نتيجة سوء التغذية

فغ

طب وصحة نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يوميا قد يحسن الذاكرة

مبنى رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

شعار مؤسسة ولي العهد

أخبار محلية مؤسسة ولي العهد تحتفي بالفوج الرابع من برنامج "خطى الحسين"

254

فن ومشاهير أشرف زكي يفجر "مفاجأة" بشأن تركه منصب نقيب الممثلين

فريق الحملة الأردنية خلال تشغل المخبز الجديد وسط قطاع غزة

أخبار محلية الحملة الأردنية تشغل مخبزا جديدا وسط قطاع غزة



 
 



الأكثر مشاهدة