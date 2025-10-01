تحذير من مديرية الأمن العام لجميع المواطنين

07:21 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/748252 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- حذّرت وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام من الوقوع ضحية أسلوب جديد من الاحتيال، يقوم عليه محتالون بهدف سرقة أموال الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. اضافة اعلان





قالت الوحدة في بيان لها: إن محتالين يلجؤون إلى ابتكار أساليب جديدة لجمع الأموال، كان آخرها بحسب ما ورد للوحدة من معلومات وشكاوى بإنشاء واستخدام صفحات وهمية تحمل أسماء وصور شخصيات عامة وربطها بشركات مزعومة للتداول المالي لإيهام الضحايا وكسب ثقتهم.



ونبّهت الوحدة على أن تلك الصفحات أخذت تنشر حوارات تلفزيونية كاذبة مولّدة بالذكاء الاصطناعي تتضمن تشجيع الناس على الاشتراك بتلك الشركات الوهمية التي تدّعي أنها منصات متخصّصة بتحليل الأسواق المالية وتقلباتها .



وتحتال هذه الصفحات على الناس ومنها صفحة تسمى (Jordan capital) بزعمها أنها تتداول ماليا وتنفذ الصفقات تلقائياً نيابة عن العميل، مدعيةً أنها تحقق الأرباح الثابتة من خلال معالجة الخوارزميات لمؤشرات السوق وإيداع الأرباح في حسابات المشتركين.



كما أنّ تلك الصفحات المشبوهة تنشر أخباراً كاذبة مستخدمة شعارات مواقع إخبارية أردنية مرخّصة بهدف إضفاء نوع من المصداقية على عملية النصب، كما أنها تنشر بيانات (أرباح مفترضة) وتعليقات مدروسة نفسياً تحمل أسماء عائلات من الأردن لخلق حالة من الثقة في التعامل.



وأشارت وحدة الجرائم الإلكترونية إلى أن تلك الصفحات تدعو المتابعين للاشتراك بمبلغ متواضع مقابل ربح مرتفع، ما يؤدي إلى أن يقع المواطن فريسة لنصبهم وضحية لاحتيالهم.



وأكّدت الوحدة ضرورة أن يتجنب المواطنون الوقوع في هذه المصائد أو خوض مثل هذه التجارب، والامتناع عن الانسياق وراء هذه الدعوات والابتعاد عن فتح الروابط التي يتم نشرها، مؤكدةً أنها ستتابع الإجراءات القانونية للتعامل مع هذه الصفحات.