"المتقاعدين العسكريين" تسيّر رحلة عمرة للديار المقدسة

وكان في وداع البعثة مدير عام المؤسسة، اللواء الركن المتقاعد عدنان الرقاد، الذي عبر عن اعتزازه بالمتقاعدين، مؤكدا أن هذه المبادرة تأتي في إطار تقدير المؤسسة لما قدمه رفاق السلاح من تضحيات وجهود في خدمة الوطن.
وأوصى الرقاد المشاركين بالتحلي بالصبر وحسن الخلق، مؤكدا أنهم "سفراء للوطن في الديار المقدسة"، وأن عليهم تمثيل الأردن بأبهى صورة.
وشدد على أن هذه الرحلة تشكل فرصة عظيمة للتقرب إلى الله تعالى والدعاء للوطن وقيادته وشعبه العزيز، راجيا أن يتقبل الله مناسكهم، وأن يعودوا سالمين غانمين، محملين بالأجر والثواب.
وتندرج هذه الرحلات ضمن جهود المؤسسة لتعزيز التواصل مع المتقاعدين العسكريين وتقدير عطائهم من خلال مبادرات إنسانية واجتماعية هادفة.
--(بترا)
-
