اختتام فعاليات برنامج الدراسات الموازية لمحاضري مادة العلوم العسكرية

وبين آمر الكلية في كلمة له، أن البرنامج هدف إلى تعزيز وترسيخ الثقافة الوطنية والتمسك بالتاريخ من خلال محاضري العلوم العسكرية في الجامعات الحكومية والخاصة، وتطوير مخرجات مادة العلوم العسكرية لخريجي الجامعات الأردنية لتخريج أجيال متمسكة بقيادتها ووطنها وتاريخها وواعية بقضايا الوطن والأمة؛ فالشباب هم ثروة الوطن، مبيناً أن التغذية الراجعة من المشاركين في البرنامج الأول ساهمت في تطوير وإثراء البرنامج الثاني.
ويأتي هذا البرنامج استكمالاً لعدة برامج أكاديمية سيتم عقدها بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية وكأحد البرامج الأكاديمية الموازية التي تعقدها الكلية تحقيقاً للرؤى الملكية السامية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة في التواصل مع المؤسسات الوطنية.
وفي نهاية الحفل وزع آمر الكلية الشهادات على الخريجين.
يشار إلى أن رسالة كلية الدفاع الوطني تقوم على إعداد عناصر قيادية من قطاعات الدولة المختلفة (عسكريون ومدنيون) من خلال دراسة وتحليل العناصر الأساسية المؤثرة في الأمن الوطني، وتأهيل ضباط منتخبين من القوات المسلحة الأردنية والدول الشقيقة والصديقة ومدنيين من مختلف أجهزة الدولة لإشغال مناصب قيادية مستقبلاً.
