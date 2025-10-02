اختتام فعاليات برنامج الدراسات الموازية لمحاضري مادة العلوم العسكرية

الوكيل الإخباري- اختتم في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية اليوم الخميس، برنامج الدراسات الموازية لمحاضري مادة العلوم العسكرية والمواطنة في الجامعات الأردنية رقم/2، والذي نظمته الكلية ضمن البرامج الأكاديمية الموازية التي تُعقد في رحابها سنوياً لعدد من قطاعات الدولة، بحضور آمر الكلية ومدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية ورئيس دائرة التعليم الجامعي.

وبين آمر الكلية في كلمة له، أن البرنامج هدف إلى تعزيز وترسيخ الثقافة الوطنية والتمسك بالتاريخ من خلال محاضري العلوم العسكرية في الجامعات الحكومية والخاصة، وتطوير مخرجات مادة العلوم العسكرية لخريجي الجامعات الأردنية لتخريج أجيال متمسكة بقيادتها ووطنها وتاريخها وواعية بقضايا الوطن والأمة؛ فالشباب هم ثروة الوطن، مبيناً أن التغذية الراجعة من المشاركين في البرنامج الأول ساهمت في تطوير وإثراء البرنامج الثاني.



ويأتي هذا البرنامج استكمالاً لعدة برامج أكاديمية سيتم عقدها بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية وكأحد البرامج الأكاديمية الموازية التي تعقدها الكلية تحقيقاً للرؤى الملكية السامية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة في التواصل مع المؤسسات الوطنية.



وفي نهاية الحفل وزع آمر الكلية الشهادات على الخريجين.