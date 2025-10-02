الروابدة يرعى حفل تكريم الموظف المثالي في مدينة السلط

وأكد الروابدة، أهمية الإدارة بصفتها الناقل الحقيقي لنبض الدولة وتحسس مطالب المواطن والتفاعل معه يزرع به الانتماء وحب الوطن، لافتًا إلى أنها أسهمت في نهضة الوطن وبنائه.
وقال رئيس الجمعية محمد خالد القماز ، إننا نكرس تقليدًا محمودًا لتكريم الموظف المثالي في مؤسساتنا، مشيرًا إلى أن التكريم هو رسالة اعتزاز لكل موظف مخلص حمل أمانة العمل العام، ودافع لبذل مزيد من العطاء لخدمة وطننا الغالي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقال منسق الفعالية هيثم أبو رمان، إن المبادرة جاءت للعام الثاني على التوالي لتحفيز موظف القطاع العام للعمل بجد واجتهاد وهي رسالة نوجهها لكل من يسعى للتفوق والعطاء بأن الإخلاص في العمل هو الطريق الأمثل للتميز والنجاح، مضيفًا أن التكريم جاء بعد تنسيب مدرائهم.
وفي نهاية الاحتفال سلم الروابدة الدروع للموظفين المثاليين والمكرمين.
