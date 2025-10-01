تعليمات جديدة لنقل أرقام الهواتف المتنقلة في الأردن

05:59 م

الوكيل الإخباري- صدرت في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة لسنة (2025).





وتعرف خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة بأنها الخدمة التي يقدمها المشغل لمشتركي الهواتف المتنقلة، والتي تتيح لهم الاحتفاظ بأرقام هواتفهم المتنقلة عند الانتقال من مشغل إلى آخر، ويعرف مركز خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة بأنه المركز الحاصل على تصريح من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والمتعاقد مع مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة لتشغيل وإدارة خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة، كما يعرف "المشغل المستقبل" بأنه المشغل الذي سيفعل رقم الهاتف المتنقل على شبكته بعد إتمام عملية النقل، بينما يعرف المشغل المانح بالمشغل المفعل لرقم الهاتف المتنقل على شبكته عند تقديم طلب النقل.



وبحسب التعليمات، على المشترك الراغب في نقل رقم أو أرقام الهاتف المتنقل، تقديم طلب نقل في أحد فروع المشغل المستقبل أو نقاط البيع المعتمدة من قبله، أو من خلال أي وسيلة أخرى متاحة ومعتمدة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. ويبدأ المشغل المستقبل عملية نقل أرقام الهواتف المتنقلة، حيث يتولى إدارة عملية نقل الرقم نيابة عن المشترك.



كما يقوم المشترك بتأكيد عملية النقل عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة مجانية إلى مركز خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة بعد تقديم طلب النقل.



ويجب أن يتم استكمال عملية نقل الرقم للمشترك خلال مدة لا تزيد على يوم عمل واحد من تاريخ تقديم طلب النقل، ووفقا للضوابط المحددة في الوثيقة، حيث يتم تحديد شروط نقل الأرقام ومدة استكمال عملية النقل، بما في ذلك ما يتعلق بالنقل الجماعي للأرقام ضمن الوثيقة.



ويلتزم مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة بمباشرة إجراءات التعاقد مع مركز خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة لتشغيل وإدارة هذه الخدمة، وأتمتة عملية نقل الأرقام بدءا من تقديم طلب النقل، بحيث تتكامل فيها أنظمة وشبكات المشغلين مع مركز خدمة نقل الأرقام، بما يشمل العمليات الخاصة بالتحقق، وإلغاء التفعيل، والتفعيل. كما يلتزمون بالتقيد بإجراءات عملية نقل الأرقام المنصوص عليها في هذه التعليمات، وعدم رفض أي طلب نقل رقم أو أرقام إلا في الحالات التي تحددها الوثيقة. ويطلب منهم إصدار ونشر إرشادات توضيحية للمشتركين تبين إجراءات النقل لضمان انتقال سلس، والاحتفاظ بجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بعمليات نقل الأرقام لمدة لا تقل عن (12) شهرا، وتقديمها للهيئة عند الطلب.



وسيتم تشغيل وإدارة خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة من خلال مركز خدمة نقل الأرقام.



ونصت التعليمات على أن يلتزم المشغل المستقبل بإرجاع الرقم المنقول إلى المشغل المانح، بالإضافة إلى تحمل جميع التكاليف المرتبطة بذلك، إذا ثبت أن نقل رقم الهاتف المتنقل قد تم خلافا لما هو منصوص عليه في هذه التعليمات.



وتخضع خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة للأحكام الواردة في الوثيقة، والتي تحدد الإجراءات والشروط والوظائف المرتبطة بعملية النقل، إضافة إلى مسؤوليات المشغلين المعنيين لضمان تجربة نقل فعالة تركز على خدمة المشترك.



وينفذ المشروع وفقا للمراحل المحددة في خطة المشروع بشكل كامل خلال مدة لا تتجاوز (18) شهرا من تاريخ نفاذ أحكام هذه التعليمات، ويعاقب المشغل الذي يخالف أحكام هذه التعليمات أو خطة المشروع أو أي مرحلة منها، بالعقوبات المنصوص عليها في القانون واتفاقية الترخيص.