عمولات على مستخدمي "كليك" من الشركات اعتبارا من اليوم

وأضافت البهو، أن الحوالات المالية عبر "كليك" للأفراد، لا رسوم عليها أو عمولات.
وحول "العمولة" أوضحت البهو، أن الآلية المعتمدة للعمولات ستكون على شكل مبلغ مقطوع ضمن شرائح مالية محددة تعتمد على قيمة المبلغ المحوّل.
ولفتت البهو النظر إلى أن المبلغ المقطوع "العمولة" يعود لكلّ جهة "سواء البنك أو المحفظة الإلكترونية" حسب سياستها.
وشددت البهو على أن البنك المركزي سيراقب قيمة العمولات التي ستُفرض على حوالات "كليك" من قبل البنوك والمحافظ الإلكترونية.
وارتفعت قيمة حركات الدفع الإلكتروني عبر “كليك” لتصل إلى 1.88 مليار دينار خلال شهر آب الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 1.1% مقارنة بشهر تموز الماضي الذي بلغت فيه القيمة 1.86 مليار دينار، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يشارك في اجتماع ميونخ بالسعودية لبحث تطورات الشرق الأوسط
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة اليوم_أسماء
-
زيارة رسمية للاطلاع على ترميم مار إلياس وقلعة عجلون
-
أنشطة وبرامج تنموية في عدد من المحافظات
-
مراكز شبابية تنظم فعاليات تدريبية وتوعوية متنوعة
-
لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأعيان تختتم نقاشية العقبة ومعان