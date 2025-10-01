الأربعاء 2025-10-01 07:32 ص
 

عمولات على مستخدمي "كليك" من الشركات اعتبارا من اليوم

الأربعاء، 01-10-2025 05:55 ص
الوكيل الإخباري-   قالت الرئيسة التنفيذية للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" مها البهو، إن عمولة مالية سيتم تطبيقها على "الشركات" المستخدمة لنظام "كليك" للحوالات المالية الأربعاء.اضافة اعلان


وأضافت البهو،  أن الحوالات المالية عبر "كليك" للأفراد، لا رسوم عليها أو عمولات.

وحول "العمولة" أوضحت البهو، أن الآلية المعتمدة للعمولات ستكون على شكل مبلغ مقطوع ضمن شرائح مالية محددة تعتمد على قيمة المبلغ المحوّل.

ولفتت البهو النظر إلى أن المبلغ المقطوع "العمولة" يعود لكلّ جهة "سواء البنك أو المحفظة الإلكترونية" حسب سياستها.

وشددت البهو على أن البنك المركزي سيراقب قيمة العمولات التي ستُفرض على حوالات "كليك" من قبل البنوك والمحافظ الإلكترونية.

وارتفعت قيمة حركات الدفع الإلكتروني عبر “كليك” لتصل إلى 1.88 مليار دينار خلال شهر آب الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 1.1% مقارنة بشهر تموز الماضي الذي بلغت فيه القيمة 1.86 مليار دينار، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
 
 
