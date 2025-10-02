وزير الخارجية المصري: خطة ترامب حول غزة مليئة بالثغرات

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول قطاع غزة بها الكثير من الثغرات وهناك حاجة لسدها.

وأضاف عبد العاطي، في تصريحات اليوم الخميس، أن خطة ترامب بشأن غزة تحتاج إلى مزيد من المناقشات حول كيفية تنفيذها وخاصة في ما يتعلق بالحكم والترتيبات الأمنية.



وأكد أنه "إذا كانت هناك إرادة سياسية فأعتقد أن هذه الخطة الخاصة بغزة يمكن تنفيذها على أرض الواقع لكن الأمر يتطلب مشاركة".



وشدد الوزير المصري على أن القاهرة تدعم خطة ترامب ورؤيته لإنهاء الحرب في غزة، لكنها "حذرة للغاية"، موضحا أن هناك تواصلا مع حركة حماس حاليا لمعرفة ردة فعلها.



وأشار إلى "المضي قدما"، وأنه يمكن تنفيذ الخطة "إذا توفرت الإرادة السياسية".