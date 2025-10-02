الخميس 2025-10-02 09:27 م
 

وزير الخارجية المصري: خطة ترامب حول غزة مليئة بالثغرات

ا
أرشيفية
 
الخميس، 02-10-2025 08:25 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول قطاع غزة بها الكثير من الثغرات وهناك حاجة لسدها.

اضافة اعلان


وأضاف عبد العاطي، في تصريحات اليوم الخميس، أن خطة ترامب بشأن غزة تحتاج إلى مزيد من المناقشات حول كيفية تنفيذها وخاصة في ما يتعلق بالحكم والترتيبات الأمنية.

وأكد أنه "إذا كانت هناك إرادة سياسية فأعتقد أن هذه الخطة الخاصة بغزة يمكن تنفيذها على أرض الواقع لكن الأمر يتطلب مشاركة".


وشدد الوزير المصري على أن القاهرة تدعم خطة ترامب ورؤيته لإنهاء الحرب في غزة، لكنها "حذرة للغاية"، موضحا أن هناك تواصلا مع حركة حماس حاليا لمعرفة ردة فعلها.


وأشار إلى "المضي قدما"، وأنه يمكن تنفيذ الخطة "إذا توفرت الإرادة السياسية".

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية عاجل اللجنة الوطنية لسلامة السدود تسلم تقريرها حول الجاهزية للموسم المطري

ا

أخبار محلية الصحة العالمية: الأردن من أكبر الدول المستقبلة للمرضى والمصابين من غزة

ل

أخبار محلية إصابات إثر انهيار مبنى قيد الإنشاء في إربد

ا

فلسطين وزير الخارجية المصري: خطة ترامب حول غزة مليئة بالثغرات

ل

أخبار محلية الروابدة يرعى حفل تكريم الموظف المثالي في مدينة السلط

روسيا: نجاح عملية تبادل أسرى مع الجانب الأوكراني

عربي ودولي روسيا: نجاح عملية تبادل أسرى مع الجانب الأوكراني

السودان.. الإعدام شنقا لمتعاون مع "قوات الدعم السريع" بالدبة

عربي ودولي السودان.. الإعدام شنقا لمتعاون مع "قوات الدعم السريع" بالدبة

آل العلي وآل الوكيل يتقدّمون بجزيل الشكر لكل من قدّم العزاء بوفاة المرحوم خلدون عيسى العلي

مناسبات آل العلي وآل الوكيل يتقدّمون بجزيل الشكر لكل من قدّم العزاء بوفاة المرحوم خلدون عيسى العلي



 
 





الأكثر مشاهدة