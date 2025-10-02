الخميس 2025-10-02 09:25 م
 

إصابات إثر انهيار مبنى قيد الإنشاء في إربد

من موقع الانهيار
 
الخميس، 02-10-2025 08:27 م

الوكيل الإخباري- تتعامل كوادر مديرية الدفاع المدني في محافظة إربد، في هذه الأثناء، مع حادثة انهيار مبنى قيد الإنشاء في إحدى مناطق المحافظة.

وبحسب المعلومات الأولية الواردة من موقع الحادث، تشير الأنباء إلى وقوع عدد من الإصابات بين العمال الذين كانوا داخل المبنى أو في محيطه أثناء الانهيار.


وقد هرعت فرق الإسعاف والإنقاذ إلى الموقع، حيث تواصل عملها على تأمين المنطقة.

 
 
