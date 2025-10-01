الأربعاء 2025-10-01 11:32 م
 

السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأردني

الأربعاء، 01-10-2025 10:57 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم عن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق أحد الجناة من حملة الجنسية الأردنية في منطقة مكة المكرمة، بعد إدانته بتهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، حيث صدر بحقه الحكم الشرعي النهائي وتم إنفاذه صباح الأربعاء.اضافة اعلان


وأصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالأردني (ز. ر) في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا)، وقال تعالى: (وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)، وقال تعالى: (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ)، وقال تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم/ ز. ر -أردني الجنسية- على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني / ر -أردني الجنسية- يوم الأربعاء 9 / 4 / 1447هـ الموافق 1 / 10 / 2025م بمنطقة مكة المكرمة.

عكاظ
 
 
