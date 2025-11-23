تدهور شاحنة وانقلابها على الطريق الصحراوي

08:57 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/754809 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال النقيب ايمن الحراحشة من الدويات الخارجية، إن الطريق الصحراوي يشهد اعاقة مرورية بسبب انسكاب حمولة شاحنة على الطريق العام وهي عبارة عن "ذرة"، وذلك اثر تدهور الشاحنة وانقلابها، وبوشر العمل على فتح الطريق لتمرير حركة السير. اضافة اعلان





وبما يتعلق بالـ 24 ساعة الماضية، أفاد الحراحشة بأنه تم التعامل مع حادث تدهور على طريق المفرق - الزرقاء، نتج عنه 3 اصابات متوسطة.