حسَّان يبدأ جولة ميدانية تفقدية من لواء الرصيفة

وأوعز حسّان بتنفيذ أعمال إضافيَّة تتضمَّن إنشاء مرافق لخدمة الطَّلبة ورياض الأطفال، وملاعب جديدة وساحات وحديقة، وأن يُتاح استخدام هذه المرافق للمجتمع المحلِّي خلال أيَّام العُطل الرسميَّة.
-
أخبار متعلقة
-
الأمم المتحدة: الأردن يقود واحدة من أفضل تجارب التحديث
-
رئيس الوزراء يوجه بإجراء صيانة شاملة للملعب البلدي في منطقة جناعة
-
العدل: 3.5 مليون ورقة قضائية تم أرشفتها خلال شهر 10
-
تدهور شاحنة وانقلابها على الطريق الصحراوي
-
مجلس الأعيان يناقش اليوم معدل خدمة العلم بعد إقراره من لجنته القانونية
-
تعطل مركبة شحن يسبب ازدحاما مروريا باتجاه دوّار الأمير فيصل
-
بدء استقبال طلبات التوظيف لأبناء المتقاعدين العسكريين اليوم -رابط
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء