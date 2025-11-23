حسَّان يبدأ جولة ميدانية تفقدية من لواء الرصيفة

الوكيل الإخباري- بدأ رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الأحد، جولة ميدانيَّة تفقديَّة من لواء الرصيفة، في محافظة الزرقاء، يتفقَّد خلالها مدرسة جبل الأمير فيصل الأساسيَّة التي كان قد وجَّه بإجراء صيانة شاملة لها خلال زيارته قبل قرابة عام.

اضافة اعلان