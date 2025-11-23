الأحد 2025-11-23 11:19 ص
 

بدء استقبال طلبات التوظيف لأبناء المتقاعدين العسكريين اليوم -رابط

1. الشروط العامة : أ. أن يكون المتقدم ابن متقاعد عسكري أو وريث متقاعد عسكري . ب. ان يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم او البكالوريوس (ويعتمد تاريخ التحصيل العلمي الاقدم لمقدم الطلب) ولاتعتم
المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
 
الأحد، 23-11-2025 07:24 ص

الوكيل الإخباري-    اعلنت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء عن فتح باب التقديم لطلبات التوظيف، والمتضمن تخصيص (100) شاغر وظيفي في الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، وذلك لأبناء المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، تعزيزًا لدورهم في مواصلة مسيرة العطاء وخدمة الوطن الغالي.

على الراغبين بالتقدم تعبئة الطلب عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وذلك اعتبارًا من تاريخ 23-11-2025 ولغاية مساء يوم 13-12-2025.

وتدعو المؤسسة الراغبين بالتقدم للوظائف تعبئة الطلب عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة (انقر هنا

 

 وسيتم إيقاف استقبال الطلبات بعد انتهاء تاريخ التقديم، ولن ينظر بأي طلب لا يتم تقديمه إلكترونيا.

 

1. الشروط العامة : 
 أ.  أن يكون المتقدم ابن متقاعد عسكري أو وريث متقاعد عسكري .
ب. ان يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم او البكالوريوس (ويعتمد تاريخ التحصيل العلمي الاقدم لمقدم  
          الطلب) ولاتعتمد الدرجات العلميه الأخرى لتقديم الطلب.
2. الوثائق المطلوبة (يتم تحميل الوثائق التالية على الموقع) .
أ.   صورة عن الهوية الشخصية (من الجهتين).
ب. صورة عن شهادة التحصيل العلمي .
جـ. صورة عن معادلة الشهادات الخارجية من وزارة التعليم العالي وحسب الأصول.
د.  صورة عن قرار التقاعد العسكري مبيناً  فيه  رقم القرار وتاريخ التجنيد والتقاعد .
3. الآلية والمعايير
أ.   سيتم اعتماد الطلبات المقدمه سابقاً من قبل أبناء المتقاعدين ويسمح بتقديم طلب جديد في حال وجود أبناء تخرجوا حديثاً أو الذين لم يتقدموا في السنوات السابقة.
ب.  يعتمد مكان الإقامة الموجود على هوية الأحوال المدنية لمقدم الطلب لغايات التعيين .
جـ.  سيتم إخضاع من يقع عليه الاختيار إلى تقديم اختبار الكفايات من قبل هيئة الخدمة والإدارة العامة .
د.   يتم تقديم الطلبات من خلال الموقع الالكتروني فقط،  ولايوجد تقديم للطلبات داخل موقع المؤسسة علماً بأنه لن ينظر بأي طلب لايتم تقديمه الكترونياً .
هـ. يتم احتساب علامات التنافس وفق  المعاييرالتاليه :
(1)40% من العلامة لتاريخ التخرج .
           (2)20%  من العلامة لتاريخ التجنيد للأب او الأم .
          (3)20% من العلامة لتاريخ التقاعد  للأب او الأم .
          (4)20% من العلامة للأخوة المتقدمين  تعطى للأخ الأكبر توزع كالتالي :
                 (أ)  4% اذا كان المتقدم واحد فقط .
        (ب)  8% اذا كان المتقدمين أخوة اثنين .
        (جـ ) 12% اذا كان المتقدمين ثلاثة أخوة .
        (د)  16% اذا كان المتقدمين أربعة أخوة .
                (هـ ) 20% اذا كان المتقدمين خمسة أخوة  فأكثر.

 
 
