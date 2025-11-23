بدء استقبال طلبات التوظيف لأبناء المتقاعدين العسكريين اليوم -رابط

الوكيل الإخباري- اعلنت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء عن فتح باب التقديم لطلبات التوظيف، والمتضمن تخصيص (100) شاغر وظيفي في الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، وذلك لأبناء المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، تعزيزًا لدورهم في مواصلة مسيرة العطاء وخدمة الوطن الغالي.



على الراغبين بالتقدم تعبئة الطلب عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وذلك اعتبارًا من تاريخ 23-11-2025 ولغاية مساء يوم 13-12-2025.

وتدعو المؤسسة الراغبين بالتقدم للوظائف تعبئة الطلب عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة (انقر هنا)

وسيتم إيقاف استقبال الطلبات بعد انتهاء تاريخ التقديم، ولن ينظر بأي طلب لا يتم تقديمه إلكترونيا.