انخفاض أسعار الذهب في الاردن

ووفق النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، انخفض سعر بيع غرام الذهب من عيار (21) ليسجل 81.90 دينار، والشراء 78.50 دينارا.
أما أسعار بيع الذهب للعيارات الأخرى، فقد سجل سعر غرام عيار (24) في محال الصاغة 93.90 دينارا، في حين بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار (18) 72.50 دينارا، وعيار (14) بلغ سعره 55 دينارا.
