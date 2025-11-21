انخفاض أسعار الذهب في الاردن

الوكيل الإخباري- شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية انخفاضا حيث سجلت تراجعا بواقع 40 قرشا للغرام.

اضافة اعلان



ووفق النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، انخفض سعر بيع غرام الذهب من عيار (21) ليسجل 81.90 دينار، والشراء 78.50 دينارا.