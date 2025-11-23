الأحد 2025-11-23 11:24 ص
 

عطية: تدوين السردية الأردنية توجّه وطني يعزز الهوية ويحمي الذاكرة

النائب خميس عطية
خميس عطية
 
الأحد، 23-11-2025 10:01 ص
الوكيل الإخباري-   عبّر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس عطية، عن دعمه لما أكّد عليه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بشأن أهمية تدوين السردية الأردنية وصون الرواية الوطنية، معتبرًا أن هذه الدعوة تمثل توجهًا وطنيًا واستراتيجيًا يعزز الهوية الأردنية.اضافة اعلان


وقال عطية في تصريح صحفي إن حديث سمو ولي العهد جاء في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم من محاولات لتشويه الحقائق وتزوير التاريخ، الأمر الذي يضع على عاتق الجميع—مؤسسات رسمية وأهلية وأفراد—مسؤولية مشتركة في توثيق التجربة الأردنية الزاخرة بمحطاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.

وأضاف أن الأردن يمتلك إرثًا تاريخيًا ودورًا قوميًا مشهودًا، ولا سيما في القضية الفلسطينية والقدس والمقدسات، مؤكدًا أن توثيق هذا الدور وتقديمه للأجيال وللعالم بأسلوب علمي ومنهجي يُعد واجبًا وطنيًا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 587 دينارا والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 660 دينارا اليوم الأحد وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية الصناعة والتجارة تبدأ حملتها الرقابية بالتزامن مع الجمعة البيضاء

رئيس الوزراء جعفر حسان، في مستشفى الزرقاء الحكومي

أخبار محلية حسّان يوجّه بتسريع أعمال الصيانة لمستشفى الزرقاء الحكومي

بنك صفوة الإسلامي الراعي البرونزي لمؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني

أخبار الشركات بنك صفوة الإسلامي الراعي البرونزي لمؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني

غزة

فلسطين مصادر إسرائيلية: واشنطن قد تستغرق شهورا لتقرر تشكيل قوة دولية بغزة

الأمم المتحدة: عدد المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية 737 ألف

أخبار محلية الأمم المتحدة: الأردن يقود واحدة من أفضل تجارب التحديث

تعبيرية

أخبار الشركات التداول وفقًا للشريعة الإسلامية: حسابات إسلامية للمستثمرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أما أسعار بيع الذهب للعيارات الأخرى، فقد سجل سعر غرام عيار (24) في محال الصاغة 94.60 دينارا، في حين بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار (18) 73.10 دينارا، وعيار (14) بلغ سعره 56.10 دينارا.

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد



 
 





الأكثر مشاهدة