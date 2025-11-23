عطية: تدوين السردية الأردنية توجّه وطني يعزز الهوية ويحمي الذاكرة

وقال عطية في تصريح صحفي إن حديث سمو ولي العهد جاء في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم من محاولات لتشويه الحقائق وتزوير التاريخ، الأمر الذي يضع على عاتق الجميع—مؤسسات رسمية وأهلية وأفراد—مسؤولية مشتركة في توثيق التجربة الأردنية الزاخرة بمحطاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.
وأضاف أن الأردن يمتلك إرثًا تاريخيًا ودورًا قوميًا مشهودًا، ولا سيما في القضية الفلسطينية والقدس والمقدسات، مؤكدًا أن توثيق هذا الدور وتقديمه للأجيال وللعالم بأسلوب علمي ومنهجي يُعد واجبًا وطنيًا.
