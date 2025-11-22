زين ترعى أعمال الملتقى الأردني السوري للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دمشق

الوكيل الإخباري- قدّمت شركة زين الأردن رعايتها لفعاليات الملتقى الأردني السوري للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي اختُتمت أعماله أمس في العاصمة السورية دمشق، بتنظيم من جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات 'انتاج'، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، وبحضور عدد واسع من ممثلي قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا من البلدين.

وجاءت رعاية زين لهذا الحدث في إطار حرصها على الإسهام في تطوير منظومة الاقتصاد الرقمي، وتعزيز التعاون الإقليمي، ودعم الجهود الأردنية الهادفة إلى توسيع الشراكات الاستثمارية وتشجيع الشركات الوطنية على استكشاف أسواق جديدة، إضافة إلى بحث فرص التعاون المستقبلية في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، وتعزيز التشبيك وتبادل الخبرات بين الشركات الأردنية ونظيراتها السورية.



وشكّل الملتقى محطة مهمة للتواصل بين الخبراء والشركات، حيث شاركت من الجانب الأردني أكثر من 80 شركة تعمل في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي والأمن السيبراني وحلول الدفع الإلكتروني، إلى جانب مجموعة من الرياديين الأردنيين، فيما ضمّ الجانب السوري ما يقارب 75 شركة وخبراء تقنيين من القطاع.



وتزامنت أعمال الملتقى مع افتتاح الدورة الحادية عشرة من معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دمشق، حيث خُصّص جناح أردني موسّع ضمّ الشركات الأردنية المشاركة في الملتقى، ضمن مشاركة تجاوزت 250 شركة عربية ودولية من السعودية والإمارات وقطر ولبنان، فضلًا عن شركات عالمية عاملة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمي.



وتضمن البرنامج جلسة وزارية حوارية تناولت واقع قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في البلدين، إلى جانب عروض تقنية قدمتها جمعية انتاج والجانب السوري، مما أتاح فرصة لبحث متطلبات السوق السورية والفرص المحتملة للشراكة والعمل المشترك، كما شهد الملتقى لقاءات ثنائية جمعت ممثلي القطاعين العام والخاص، ركزت على تعزيز التعاون المستقبلي وإتاحة المجال أمام الشركات الأردنية للتعريف بقدراتها وحلولها، إضافة إلى بحث فرص مشاريع مشتركة يمكن أن تجمع رواد الأعمال من الجانبين.