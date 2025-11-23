الأحد 2025-11-23 11:22 ص
 

الخارجية الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي المتصاعد على غزة

أفراد من الدفاع المدني يبحثون في منزل محترق استهدفه القصف الجوي الإسرائيلي في مدينة غزة
الأحد، 23-11-2025 05:19 ص
الوكيل الإخباري-   أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال مواصلة جرائهما وحرب الإبادة والتهجير التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة، في بيان مساء السبت، أن هذا العدوان يُعد خرقا فاضحا للجهود الدولية الساعية لتثبيت السلام في المنطقة، وقد أسفر امس فقط عن استشهاد 22 شخصا وأكثر من 83 إصابة، بينها حالات حرجة، من جراء القصف الممنهج على المنازل والمناطق السكنية المكتظة.

وشددت على أن استمرار هذه السياسة العدوانية يُعد دليلا قاطعا على أن حكومة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال تعمل على تقويض فرص السلام والجهود الدولية، بينما تواصل فرض سياسات وحشية على الأرض، دون مراعاة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان أو القانون الدولي.

ودعت مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته، كما طالبت المجتمع الدولي، خاصة الدول الضامنة لاتفاقية شرم الشيخ، وعلى رأسها الإدارة الأميركية، بتحمل مسؤولياتها كاملة.
 
 
