الأحد 2025-11-23 11:25 ص
 

توري تختتم عرضها الأسطوري بحفل ضخم في سيتي مول… وتتوج الفائز بسيارة لاند كروزر

ى
جانب من الحفل
 
السبت، 22-11-2025 04:08 م

الوكيل الإخباري- اختتمت شركة توري، إحدى أبرز الشركات الوطنية الرائدة في عالم المنظفات والمعطرات منذ أكثر من 60 عاماً، مساء الجمعة 2025/11/21 ، فعاليات العرض الأسطوري الذي شهد سحباً كبيراً على سيارة تويوتا لاند كروزر، وذلك خلال حفل أقيم في سيتي مول بحضور جماهيري واسع.

وتأتي هذه الفعالية كتتويج لبرنامج الهدايا الذي أطلقته توري منذ عامين، والذي قدّم سلسلة من الجوائز القيّمة بلغ عددها 10 سيارات، فيما خُصّصت اللاند كروزر كالجائزة الكبرى في ختام الحملة.

وجرى السحب بطريقة أوتوماتيكية بالكامل عبر الحاسب الآلي وبحضور مندوبين من وزارة التجارة والصناعة لضمان أعلى معايير الشفافية والمصداقية.

وتضمّن الحفل الممتد بين الساعة السادسة والثامنة مساءً سلسلة من المسابقات التفاعلية مع الجمهور، إلى جانب فقرات ترفيهية مخصّصة للأطفال والعائلات، ما أضفى أجواءً حماسية تزامناً مع لحظة الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى.

وتُعد شركة توري واحدة من العلامات المرموقة محلياً وعالمياً، حيث حصلت منتجاتها على جوائز عدّة أبرزها شهادة “Super Brands”، كما دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وتُعرف بتعاونها مع أكبر بيوت العطور الفرنسية وبتصدير منتجاتها إلى 28 دولة حول العالم، وتغطي منتجات توري كامل احتياجات المنزل من منظفات، عناية بالملابس، معطرات، إضافة إلى منتجات العناية الشخصية.

اضافة اعلان

 

 


Image1_1120252216845244534062.jpg
Image2_1120252216845244534062.jpg
Image3_1120252216845244534062.jpg
Image4_1120252216845244534062.jpg
Image1_1120252216814956495631.jpg
Image2_1120252216814956495631.jpg
Image3_1120252216814956495631.jpg
Image4_1120252216814956495631.jpg
Image1_1120252216528325587642.jpg
Image2_1120252216528325587642.jpg
Image3_1120252216528325587642.jpg
Image4_1120252216528325587642.jpg
Image1_1120252216424250837089.jpg
Image2_1120252216424250837089.jpg
Image3_1120252216424250837089.jpg
Image4_1120252216424250837089.jpg 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 587 دينارا والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 660 دينارا اليوم الأحد وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية الصناعة والتجارة تبدأ حملتها الرقابية بالتزامن مع الجمعة البيضاء

رئيس الوزراء جعفر حسان، في مستشفى الزرقاء الحكومي

أخبار محلية حسّان يوجّه بتسريع أعمال الصيانة لمستشفى الزرقاء الحكومي

بنك صفوة الإسلامي الراعي البرونزي لمؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني

أخبار الشركات بنك صفوة الإسلامي الراعي البرونزي لمؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني

غزة

فلسطين مصادر إسرائيلية: واشنطن قد تستغرق شهورا لتقرر تشكيل قوة دولية بغزة

الأمم المتحدة: عدد المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية 737 ألف

أخبار محلية الأمم المتحدة: الأردن يقود واحدة من أفضل تجارب التحديث

تعبيرية

أخبار الشركات التداول وفقًا للشريعة الإسلامية: حسابات إسلامية للمستثمرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أما أسعار بيع الذهب للعيارات الأخرى، فقد سجل سعر غرام عيار (24) في محال الصاغة 94.60 دينارا، في حين بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار (18) 73.10 دينارا، وعيار (14) بلغ سعره 56.10 دينارا.

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد



 
 





الأكثر مشاهدة