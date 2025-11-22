توري تختتم عرضها الأسطوري بحفل ضخم في سيتي مول… وتتوج الفائز بسيارة لاند كروزر

وتأتي هذه الفعالية كتتويج لبرنامج الهدايا الذي أطلقته توري منذ عامين، والذي قدّم سلسلة من الجوائز القيّمة بلغ عددها 10 سيارات، فيما خُصّصت اللاند كروزر كالجائزة الكبرى في ختام الحملة.
وجرى السحب بطريقة أوتوماتيكية بالكامل عبر الحاسب الآلي وبحضور مندوبين من وزارة التجارة والصناعة لضمان أعلى معايير الشفافية والمصداقية.
وتضمّن الحفل الممتد بين الساعة السادسة والثامنة مساءً سلسلة من المسابقات التفاعلية مع الجمهور، إلى جانب فقرات ترفيهية مخصّصة للأطفال والعائلات، ما أضفى أجواءً حماسية تزامناً مع لحظة الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى.
وتُعد شركة توري واحدة من العلامات المرموقة محلياً وعالمياً، حيث حصلت منتجاتها على جوائز عدّة أبرزها شهادة “Super Brands”، كما دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وتُعرف بتعاونها مع أكبر بيوت العطور الفرنسية وبتصدير منتجاتها إلى 28 دولة حول العالم، وتغطي منتجات توري كامل احتياجات المنزل من منظفات، عناية بالملابس، معطرات، إضافة إلى منتجات العناية الشخصية.
