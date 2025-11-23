الأحد 2025-11-23 11:19 ص
 

العدل: 3.5 مليون ورقة قضائية تم أرشفتها خلال شهر 10

وزارة العدل
وزارة العدل
 
الأحد، 23-11-2025 09:45 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة العدل، أن عدد الأوراق القضائية المؤرشفة خلال شهر تشرين الأول من العام الحالي 2025 بلغ 3.5 مليون ورقة.

اضافة اعلان


وقالت إن عدد المعاملات التي تم انجازها لدى كاتب العدل خلال شهر تشرين الأول بلغ 26.4 ألف معاملة، فيما بلغ عدد حالات الرقابة الالكترونية (سوار الكتروني) خلال الفترة ذتها 51 حالة، فيما بلغ عدد حالات الرقابة الإلكترونية منذ بداية العام ولغاية نهاية تشرين الأول 245 حالة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية الصناعة والتجارة تبدأ حملتها الرقابية بالتزامن مع الجمعة البيضاء

رئيس الوزراء جعفر حسان، في مستشفى الزرقاء الحكومي

أخبار محلية حسّان يوجّه بتسريع أعمال الصيانة لمستشفى الزرقاء الحكومي

بنك صفوة الإسلامي الراعي البرونزي لمؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني

أخبار الشركات بنك صفوة الإسلامي الراعي البرونزي لمؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني

غزة

فلسطين مصادر إسرائيلية: واشنطن قد تستغرق شهورا لتقرر تشكيل قوة دولية بغزة

الأمم المتحدة: عدد المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية 737 ألف

أخبار محلية الأمم المتحدة: الأردن يقود واحدة من أفضل تجارب التحديث

تعبيرية

أخبار الشركات التداول وفقًا للشريعة الإسلامية: حسابات إسلامية للمستثمرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أما أسعار بيع الذهب للعيارات الأخرى، فقد سجل سعر غرام عيار (24) في محال الصاغة 94.60 دينارا، في حين بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار (18) 73.10 دينارا، وعيار (14) بلغ سعره 56.10 دينارا.

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

رئيس الوزراء جعفر حسَّان يبدأ جولة ميدانيَّة تفقديَّة من لواء الرصيفة

أخبار محلية رئيس الوزراء يوجه بإجراء صيانة شاملة للملعب البلدي في منطقة جناعة



 
 





الأكثر مشاهدة