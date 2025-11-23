الأحد 2025-11-23 11:19 ص
 

الأمن ينعى شرين مكحل

الأمن العام
الأمن العام
 
الأحد، 23-11-2025 07:06 ص

الوكيل الإخباري-   مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك نائب مدير شرطة وسط عمان العقيد يوسف العريمي، بتشييع جثمان الوكيل أول شرين عدنان أحمد مكحل من مرتب قيادة الشرطة النسائية إلى مقبرة ناعور القديمة في محافظة العاصمة.

ونقل العقيد العريمي أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي الجهاز لذوي الفقيدة، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
وشارك بتشييع الجثمان نائب مدير دفاع مدني غرب عمان المقدم مأمون أبو زريق، ومساعد درك العاصمة المقدم عمر الغدايرة، وعدد من الضباط وضباط الصف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.

 
 
