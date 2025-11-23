الأمن ينعى شرين مكحل

ونقل العقيد العريمي أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي الجهاز لذوي الفقيدة، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
وشارك بتشييع الجثمان نائب مدير دفاع مدني غرب عمان المقدم مأمون أبو زريق، ومساعد درك العاصمة المقدم عمر الغدايرة، وعدد من الضباط وضباط الصف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.
-
