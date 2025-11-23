الأمن ينعى شرين مكحل

الوكيل الإخباري- مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك نائب مدير شرطة وسط عمان العقيد يوسف العريمي، بتشييع جثمان الوكيل أول شرين عدنان أحمد مكحل من مرتب قيادة الشرطة النسائية إلى مقبرة ناعور القديمة في محافظة العاصمة.

اضافة اعلان