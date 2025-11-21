السبت 2025-11-22 03:50 م
 

فصل الكهرباء من الـ9صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة غدا -أسماء

محطة توليد كهرباء
محطة توليد كهرباء
 
الجمعة، 21-11-2025 05:40 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق الشونة الجنوبية يوم السبت الموافق 22 تشرين الثاني 2025، وذلك ضمن أعمال الصيانة السنوية على خط الضغط المتوسط.اضافة اعلان


المدة: من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية الساعة 3:00 عصرًا
المناطق المتأثرة:
جزء من الشونة الجنوبية / الأحوال المدنية / مكتب العمل / مكتب مياه الشونة الجنوبية / مكتب وزارة الأشغال العامة / مجمع الدوائر الحكومية

سبب الفصل: صيانة سنوية على خط الضغط المتوسط.
 
 
