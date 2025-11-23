كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، إلى 82.60 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 79.10 دينار لجهة الشراء.
-
أخبار متعلقة
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
تجارة عمان تشارك بمؤتمر حول النقل في فيينا
-
"رجال الأعمال" تبحث التعاون الاقتصادي مع رومانيا
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت
-
جمعية المصدرين: خطة شاملة لتعزيز حضور صادرات الصناعة بالأسواق الآسيوية
-
بعد ارتفاع أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الجمعة
-
ارتفاع أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
الحاج توفيق: تحسن في سوق سوريا وفرص واعدة للشركات الأردنية