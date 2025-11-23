المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال يتحمل مسؤولية إفشال الاتفاق

09:54 ص

الوكيل الإخباري- حمّل المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن خروقاته المتتالية لاتفاق وقف إطلاق النار.





وقال في بيان إن استمرار "النهج العدواني للاحتلال سيُفشل أي جهود دولية للحفاظ على التهدئة"، داعيا الأطراف الراعية للاتفاق إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات.

