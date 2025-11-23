التداول وفقًا للشريعة الإسلامية: حسابات إسلامية للمستثمرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الوكيل الإخباري- في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يركز سوق المال بشكل أكبر على القيم والمبادئ بدلاً من الرسوم البيانية والمؤشرات. بالنسبة لمعظم المستثمرين المسلمين، يجب أن يكون نجاح التداول متوافقًا مع مُثل العدالة والأخلاق والشريعة الإسلامية. مع توسع وتطور سوق التداول عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يسعى المزيد من المتداولين إلى المشاركة في الأسواق المالية الدولية دون المساس بمبادئهم. وهنا يأتي دور حسابات التداول الإسلامية، أو الحسابات الخالية من الفوائد، لتوفير فرصة الوصول إلى الأسواق المالية.

ما هو الحساب "الإسلامي"؟

وفقًا للشريعة الإسلامية، يُحظر قبول أو دفع الفائدة (الربا). في التداول التقليدي، عند تمديد صفقة التداول لليلة واحدة، يتم فرض رسوم تبييت (فائدة ليلية) أو تكبدها اعتمادًا على اتجاه الصفقة. لتلبية المتطلبات الإسلامية، يُعفى الحساب الخالي من الفوائد من هذه الرسوم تمامًا. هذا يعني أنه يمكن للمتداولين إبقاء الصفقات مفتوحة للمدة التي يرغبون فيها - لليلة واحدة أو حتى لأسابيع - دون دفع أو استلام أي فوائد.



تعتمد نتيجة كل صفقة على قوى السوق وتحليل المتداول فقط، وليس على مرور الوقت أو تراكم الفوائد. يسمح هذا النظام للمتداولين المسلمين بالاستثمار بمسؤولية، مستفيدين من دينهم على أكمل وجه، وهم عازمون على دراسة المعلومات المتعلقة بالأصول والأسعار.



لماذا يُعد التداول الأخلاقي مهمًا؟

يُعد الاستثمار الأخلاقي من أسرع مجالات التمويل الدولي نموًا، وتحتل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مكانة مركزية فيه. من منظور ديني، هناك سبب واحد فقط يجعل المتداولين يُفضلون شفافية ونزاهة الحسابات الإسلامية: لا توجد رسوم خفية، ولا صفقات ربوية، وارتباط مباشر بين العوائد والنتائج.

يوفر هذا النموذج للمتداولين من المؤسسات والأفراد راحة البال والثقة، وهما ركيزتا النمو المالي المستدام.



كيف تُتيح JustMarkets التداول المتوافق مع الشريعة الإسلامية؟

JustMarkets هي وسيط عالمي موثوق به يتمتع بخبرة تزيد عن 12 عامًا وعملاء في أكثر من 160 دولة. تقدم الشركة حسابات إسلامية خالية من الفوائد لأنماط تداول مختلفة: Standard Cent وStandard وPro وRaw Spread.



العملية بسيطة: يمكن للمتداولين المسلمين التواصل مباشرة مع دعم العملاء لتحويل حسابهم الحالي إلى حساب إسلامي. بمجرد التفعيل، يتم إتمام جميع الصفقات دون فوائد ليلية. تُعد JustMarkets مناسبة تمامًا لأعلى معايير التداول العادل، بشروطها الواضحة، ونظامها الرقابي المتين، واعترافها العالمي. الشركة مرخصة ومنظمة من قبل:

● لجنة الخدمات المالية (FSC) في موريشيوس

● هيئة الخدمات المالية (FSA) في سيشيل

● هيئة سلوك القطاع المالي (FSCA) في جنوب أفريقيا

يوفر هذا الترخيص متعدد الولايات القضائية لعملاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيئة تداول آمنة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.



نهج حديث للإيمان والتمويل

لم يعد الاستثمار القائم على المبادئ الدينية مرادفًا لتقييد الوصول إلى التكنولوجيا أو منصات تداول الأسواق المالية. بفضل إدخال منصات مثل MetaTrader 4 وMetaTrader 5 وتطبيق JustMarkets للتداول عبر الهاتف المحمول، يمكن للمتداولين تداول الأصول العالمية مثل الذهب والمؤشرات والنفط والعملات وفقًا للأحكام الشرعية.



يدمج التطبيق رسومًا بيانية من TradingView، وأدوات إدارة المخاطر، وتحليلات فورية لتوفير تحكم كامل وشفافية لكل صفقة. كما يوفر التطبيق دعمًا للعملاء متعدد اللغات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تم تصميم هذا التطبيق لتلبية الاحتياجات التقنية والروحية للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



أين تلتقي القيم بالفرص

يُعد التداول الإسلامي نهجًا حديثًا للتمويل الأخلاقي في التجارة العالمية. فهو يجمع بين الابتكار والنزاهة، مما يمكّن المتداولين من المشاركة في الفرص العالمية دون انتهاك معتقداتهم. يمكن لمستثمري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التداول بمسؤولية وشفافية وثقة من خلال حسابات JustMarkets الإسلامية، مما يسمح بتعايش الدين والمال.