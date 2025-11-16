تسليم مبنى العيادات الخارجية بمستشفى معان نهاية آذار المقبل

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن مشروع المبنى الجديد للعيادات الخارجية وبنك الدم في مستشفى معان الحكومي سيتم تسليمه وتشغيله مع نهاية شهر آذار العام المقبل، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المشروع نحو 84 بالمئة حتى الآن.

