تسليم مبنى العيادات الخارجية بمستشفى معان نهاية آذار المقبل

وأوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة، أن مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معان تبلغ مساحته الإجمالية 5154 مترا مربعا ويتضمن إنشاء مبنى حديث يضم العيادات الخارجية وبنك الدم والمستودعات والمختبر وقسم الأشعة، إضافة إلى مكاتب للإدارة.
وأشار إلى أن كلفة المشروع الإجمالية تصل إلى 3 ملايين و 750 ألف دينار، ممولة من مخصصات مجلس محافظة معان (اللامركزية).
