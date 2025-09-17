الاتحاد الأوروبي يقدّم 250 مليون يورو مساعدات مالية للأردن

الوكيل الإخباري- أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، عن صرف الدفعة الأولى بقيمة 250 مليون يورو من برنامج المساعدة المالية الكلية (MFA) المخصص للأردن، في إطار برنامج المساعدة الرابع البالغ قيمته 500 مليون يورو.

جاء ذلك بعد أن وافق على البرنامج كل من البرلمان الأوروبي والمجلس في نيسان 2025.



ووفق بيانات للمفوضية الأوروبية، جاء صرف هذه الدفعة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي والأردن في 25 آب الماضي، التي تحدد الإصلاحات والإجراءات السياسية المتفق عليها كأساس لتنفيذ المساعدة.