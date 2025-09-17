الاتحاد الأوروبي يقدّم 250 مليون يورو مساعدات مالية للأردن

جاء ذلك بعد أن وافق على البرنامج كل من البرلمان الأوروبي والمجلس في نيسان 2025.
ووفق بيانات للمفوضية الأوروبية، جاء صرف هذه الدفعة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي والأردن في 25 آب الماضي، التي تحدد الإصلاحات والإجراءات السياسية المتفق عليها كأساس لتنفيذ المساعدة.
ويهدف البرنامج إلى دعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام والقدرة على الصمود، إلى جانب دعم مسار الإصلاحات في الأردن.
