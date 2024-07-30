تكريم المختص بالأدب الأندلسي صلاح جرار

الوكيل الإخباري - أقام منتدى الفريق الإبداعي للثقافة والفنون بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء، مساء اليوم الثلاثاء، حفل تكريم للوزير الأسبق أستاذ اللغة العربية والمختص بالأدب الأندلسي الدكتور صلاح جرار، بحضور مدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي.



وقرأ الدكتور جرار قصيدة شعرية له بعنوان "جنين ترفع راية النصر"، عاين من خلالها صمود الشعب الفلسطيني الثابت في أرضه رغم كل ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي الغاشم من مجازر وحشية.



وقدم أستاذ الأدب الجاهلي في الجامعة الأردنية الدكتور عمر الفجاوي، شهادة إبداعية حول الدكتور جرار، تناول فيها مرحلة دراسته الجامعية وعلاقته بأستاذه الدكتور جرار، متحدثا عن المناصب التي تقلدها.



من جانبه قرأ الشاعر سعيد يعقوب قصيدة شعرية تناول فيها الدكتور صلاح جرار، متحدثًا عن خصاله وأدبه وعلمه الغزير وخلقه الرفيع.



وتحدثت مديرة قسم النشاطات والاتصال بمديرية الثقافة الدكتورة منى سعود، عن المناصب التي تقلدها الدكتور جرار.



وأكد رئيس المنتدى رائد عساف، أهمية تكريم الشخصيات الوطنية والإبداعية التي تركت بصمة واضحة في مسيرة الأدب والعلم والسياسة.