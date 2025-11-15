تنظيم الاتصالات تتلقى 4494 شكوى خلال العام الماضي

الوكيل الإخباري- قال مدير وحدة شؤون مجلس مفوضي هيئة الاتصالات، محمد الطراونة، إن التعامل مع شكاوى المستخدمين بشأن انقطاع الاتصالات والإنترنت يعد من أهم مهام الهيئة لضمان حقوق المستفيدين.

وأضاف الطراونة ، أن الهيئة تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين حول ضعف شبكات الاتصال والإنترنت في منطقة زيزيا، مؤكدا أن الهيئة تتعامل مع شكاوى المواطنين بدقة ومهنية عالية.

وبين أن الهيئة تعاملت العام الماضي مع 4494 شكوى، حُل منها 92%.