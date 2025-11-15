السبت 2025-11-15 10:52 م
 

تنظيم الاتصالات تتلقى 4494 شكوى خلال العام الماضي

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
هيئة الاتصالات
 
السبت، 15-11-2025 10:01 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير وحدة شؤون مجلس مفوضي هيئة الاتصالات، محمد الطراونة، إن التعامل مع شكاوى المستخدمين بشأن انقطاع الاتصالات والإنترنت يعد من أهم مهام الهيئة لضمان حقوق المستفيدين.

وأضاف الطراونة ، أن الهيئة تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين حول ضعف شبكات الاتصال والإنترنت في منطقة زيزيا، مؤكدا أن الهيئة تتعامل مع شكاوى المواطنين بدقة ومهنية عالية.
وبين أن الهيئة تعاملت العام الماضي مع 4494 شكوى، حُل منها 92%.


وفيما يتعلق بمشاكل ضعف التغطية في الطرق الخارجية، أوضح الطراونة أن نسبة الإنجاز في حل هذه المشكلات وصلت إلى 90%، لافتا إلى أن العمل جار لحل مشاكل ضعف التغطية في الطرق الخارجية.

 
 
