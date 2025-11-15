تنظيم الاتصالات تتلقى 4494 شكوى خلال العام الماضي

وأضاف الطراونة ، أن الهيئة تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين حول ضعف شبكات الاتصال والإنترنت في منطقة زيزيا، مؤكدا أن الهيئة تتعامل مع شكاوى المواطنين بدقة ومهنية عالية.
وبين أن الهيئة تعاملت العام الماضي مع 4494 شكوى، حُل منها 92%.
وفيما يتعلق بمشاكل ضعف التغطية في الطرق الخارجية، أوضح الطراونة أن نسبة الإنجاز في حل هذه المشكلات وصلت إلى 90%، لافتا إلى أن العمل جار لحل مشاكل ضعف التغطية في الطرق الخارجية.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الملك يشدد على أهمية التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة
-
الملك يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد
-
خرفان: تطور ملموس في خدمات المخيمات
-
إشهار جمعية “أردن المستقبل” في عمّان
-
النعيمات يقترب من كتابة اسمه كأبرز هدافي المنتخب عبر التاريخ
-
صناعة إربد تطلق برنامجا حول ممارسات التصنيع الجيد
-
وزارة الأشغال تتعامل مع 80 بلاغا خلال الظروف الجوية السائدة