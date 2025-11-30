تنقلات في وزارة الداخلية - أسماء

وشملت التشكيلات:
1. نقل متصرف لواء المزار الشمالي عماد علي كنعان متصرفاً للواء الطيبة / محافظة إربد.
2. نقل متصرف لواء الحسينية ناصر نهار الجريان مساعداً لمحافظ الزرقاء.
3. نقل متصرف لواء القويرة خالد المزايدة مساعداً لمحافظ الطفيلة.
4. نقل مساعد مدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار المتصرف احمد نصير مديراً لمديرية التنمية المحلية / مركز الوزارة.
5. نقل مساعد محافظ مأدبا ركان سعود العدوان متصرفاً للواء القطرانة / محافظة الكرك.
6. نقل مساعد محافظ جرش رعد أبو الغنم إلى مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة / غرفة العمليات / مركز الوزارة.
7. نقل المتصرف حسن حنيفات منسق مكتب شؤون اللاجئين مساعداً لمدير مديرية مكتب المفتش العام / مركز الوزارة.
8. نقل مساعد محافظ الزرقاء عطالله النويقة متصرفاً للواء الحسينية / محافظة معان.
9. نقل مساعد محافظ البلقاء سعد محمد العبدللات مساعداً لمحافظ جرش.
10. نقل متصرف لواء الطيبة ايمن سالم الرومي متصرفاً للواء الرصيفة / محافظة الزرقاء.
11. نقل مساعد مدير مديرية السلامة العامة المرورية وشؤون البيئة طاهر صالح الشمايلة مساعداً لمحافظ المفرق.
12. نقل متصرف لواء الرصيفة عمر بدر الحديد مساعداً لمحافظ العاصمة.
13. نقل متصرف لواء بصيرا علي منور الزيدان متصرفاً للواء فقوع / محافظة الكرك.
14. نقل مساعد محافظ معان محمود عودة الرفوع مساعداً لمحافظ الطفيلة.
15. نقل متصرف لواء الكورة باسم صالح الخلايلة متصرفاً للواء وادي السير / محافظة العاصمة.
16. نقل مساعد محافظ مأدبا إبراهيم الوحوش مساعداً لمحافظ الزرقاء.
17. نقل متصرف لواء وادي السير خالد عبد الوهاب المعايطة مساعداً لمدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار / مركز الوزارة.
18. نقل المتصرف ضامن خلف أبو قديس من مركز الوزارة مساعداً لمحافظ جرش .
19. نقل متصرف لواء فقوع صخر محمد المور متصرفاً للواء الجامعة / محافظة العاصمة.
20. نقل متصرف لواء الشوبك سامي سلمان المصاروة مساعدا لمحافظ العقبة.
21. نقل مساعد محافظ عجلون احمد عبد الرحمن عبيدات مساعداً لمحافظ البلقاء.
22. نقل متصرف لواء الجامعة رامي داود بدر مساعداً لمحافظ المفرق.
23. نقل متصرف لواء القطرانة أسعد الفلاح اللصاصمة متصرفاً للواء بصيرا / محافظة الطفيلة.
24. نقل مساعد محافظ البلقاء سامر سويد مساعداً لمحافظ الزرقاء.
25. نقل مساعد محافظ العاصمة عبد الله قاسم كريشان مساعداً لمحافظ مأدبا.
26. نقل مساعد مدير مديرية المتابعة والتفتيش بلال عايد الرفايعة متصرفاً للواء الكورة / محافظة اربد.
27. نقل مساعد محافظ جرش محمد سلطان الرفاعي متصرفاً للواء المزار الشمالي / محافظة اربد.
28. نقل مساعد محافظ معان ضيف الله محمود السلامين متصرفاً للواء القويرة / محافظة العقبة.
29. نقل مساعد محافظ عجلون عناد الخنان مساعداً لمحافظ البلقاء.
30. نقل مساعد مدير مديرية مكتب المفتش العام رنا الطورة مساعداً لمدير مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة / مركز الوزارة.
31. نقل مساعد محافظ الكرك غازي أبو قاعود متصرفاً للواء الشوبك / محافظة معان.
32. نقل مساعد محافظ الكرك محمد القيسي مساعداً لمحافظ معان.
33. نقل مساعد محافظ الطفيلة محمد خليل الرفايعة مساعداً لمحافظ معان.
34. نقل مساعد محافظ الطفيلة شايش المجالي مساعداً لمحافظ العقبة.
35. تعيين المتصرف حسام طلعت النوايسة مساعداً لمحافظ البلقاء.
36. تعيين المتصرف عماد خالد المغاربة مساعداً لمحافظ مأدبا.
37. تعيين مدير القضاء حسام سالم الجبر مساعداً لمدير مديرية مكتب المفتش العام / مركز الوزارة.
38. تعيين مدير القضاء عزمي عبد الكريم عبيدات مساعداً لمتصرف لواء الطيبة / محافظة إربد.
