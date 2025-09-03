توقيع خطة عمل بشأن التعاون الأمني بين وزارة الداخلية ونظيرتها القطرية

وفي سياق التأكيد على مجالات التعاون بين وزارتي الداخلية بين البلدين، والعمل على تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة، عام 2021، بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر الشقيقة في المجال الأمني، جرى الأربعاء، في مقـر وزارة الداخلية، في عمان، التوقيع على خطة عمل تنفيذية، بشأن التعاون الأمني بين وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الداخلية الأردنية، وقعها عن الجانب القطري، آل ثاني، وعن الجانب الأردني الفراية.
وتهدف خطة العمل، إلى تعزيز التعاون واستدامته بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر الشقيقة في مجالات أمنية عدة، تتجسد في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وأمن المنافذ الحدودية وأمن المنشآت والهيئات.
